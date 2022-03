Politik stützt Fixpreise am Dossenweg mit Unsummen

Um 400 Sozialwohnungen überhaupt noch realisieren zu können, hob das Land die Fördersätze um 30 Prozent an. Die gedeckelten Kaufpreise in Gneis werden um fünf bis sieben Prozent teurer.

Mit einer Lage wie jetzt war Stephan Gröger, Direktor der gemeinnützigen Genossenschaft Heimat Österreich, in seiner ganzen Laufbahn noch nicht konfrontiert. "Wir kriegen immer mehr Rückmeldungen von Baufirmen, dass sie zwar anbieten, aber dass ihre Preise nur 14 Tage halten. Auch die Nebengewerke machen keine Fixpreise mehr, weil wie sie selber nur mehr Tagespreise bekommen. So was habe ich noch nie erlebt und ich mache das jetzt seit 21 Jahren", meint Gröger. Die variablen, börsenartigen Tagespreise seien, zusätzlich zur Preisexplosion ...