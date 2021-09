Politik und Sozialpartner fordern zum Impfen auf

Eindringlicher Appell, um aus der Coronakrise herauszukommen: "Es geht um die Gesundheit aller und die Sicherheit für den Wirtschaftsstandort."

In einem nicht alltäglichen Schulterschluss appellierten die führenden Landespolitiker und Salzburgs Sozialpartner am Dienstag an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. In einer gemeinsamen Stellungnahme heißt es: "Es geht um die Gesundheit aller und die Sicherheit für den Wirtschaftsstandort, die Arbeitsplätze sowie das soziale Zusammenleben. Wir wollen so schnell wie möglich in Richtung Normalität kommen und die Pandemie hinter uns lassen. Wer jetzt noch nicht geimpft ist, soll das rasch nachholen."

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) sagte: "Wir ziehen alle an einem Strang, die Sozialpartner setzen damit ein starkes Zeichen des gemeinsamen Willens. Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP) betonte, "wir werden aufklären, wo immer es nötig ist und zünden mit diesem gemeinsamen Appel noch einmal den Turbo, damit wir sicher durch den Herbst und Winter kommen". AK-Präsident Peter Eder und Wirtschaftskammer-Präsident Peter Buchmüller sagten, jeder Arbeitgeber wisse, dass man eine Durchimpfungsrate von rund 80 bis 85 Prozent benötige, um den Betrieb nicht zu gefährden. Auch die Regeln, wie Mitarbeiter an den Arbeitsplatz kommen können, Stichwort 3 G, brächten etwas, ergänzte Peter Unterkofler, Präsident der Industriellenvereinigung.

10 bis 15 Prozent der Bevölkerung will man nach Angaben Stöckls in den nächsten Wochen noch für eine Impfung überzeugen. Die Durchimpfungsrate, bezogen auf die Gesamtbevölkerung, liegt derzeit bei 57,9 Prozent. Bezogen auf die derzeit impfbare Bevölkerung ab zwölf Jahren sind 65,6 Prozent vollimmunisiert, wie die Zahlen von Anfang dieser Woche zeigen.