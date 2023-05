Politik wälzt viele Pläne für Schüttdorf

Welche Infrastrukturprojekte stehen in den kommenden Jahren an? Die Pinzgauer Nachrichten liefern einen Überblick.

Zwei bedeutende Projekte wurden im Vorjahr abgeschlossen: "Die Entlastungsstraße funktioniert extrem gut und die Fertigstellung des Hochwasserschutzes Zeller Becken ist für die Sicherheit extrem wichtig", schildert Bürgermeister Andreas Wimmreuter (SPÖ), der noch viel Potenzial im Stadtteil Schüttdorf sieht: "Es kann hier in den kommenden Jahren sehr viel Positives entwickelt werden." Und es ist auch allerhand geplant.

Feuerwehrhaus

Die Zeller Hauptwache soll nach Schüttdorf übersiedeln. Wimmreuter: "Die Zentrale in der Schillerstraße hat mittlerweile eine schlechte Bausubstanz, der Platz ist zu knapp, es gibt keine eigenen Sanitäranlagen für Frauen und die Parkplätze sind absolut nicht ausreichend. Für die so wichtige Blaulichtorganisation brauchen wir unbedingt eine zeitgemäße Infrastruktur." Mehrere Standorte in Schüttdorf würden sich anbieten, etwa beim Gewerbegebiet Flugplatz oder am Gelände der ehemaligen Druckerei Sochor. "Aber wir müssen erst einmal dem Bundesvergabegesetz Genüge tun und den Standort sowie die Errichtung ausschreiben." Auch ein neuer Rotkreuz-Stützpunkt, ein Kindergarten (siehe u.) und Wohnungen sollen dann am Areal des künftigen Feuerwehrhauses entstehen. "Wenn alles gut geht, hoffe ich auf einen Baubeginn im Herbst 2024", sagt der Bürgermeister.

Kindergarten

Es herrscht akuter Handlungsbedarf, da die Nachfrage nach Betreuungsplätzen stark gestiegen ist. So hat die Gemeindevertretung kürzlich beschlossen, ein Provisorium zu installieren - den "Parkkindergarten" bei der Seniorenwohnanlage Schüttdorf. Geplant ist eine hochwertige Container-Lösung für zwei Kleinkind- und zwei Kindergartengruppen, die schon im September den Betrieb aufnehmen soll. Zehn zusätzliche Mitarbeiter/ -innen werden benötigt.

"Wir wollen den steigenden Bedarf so gut wie möglich abdecken, unsere Warteliste wird durch die Zwischenlösung sehr klein werden. Parallel arbeiten wir am weiteren Ausbau der Kinderbetreuung", betont Wimmreuter. So wird der Sonnenkindergarten Limberg um zwei Räume für Kleinkindgruppen ausgebaut, der Kindergarten Schulweg soll erneuert und erweitert werden, in der VS Thumersbach ist eine Kleinkindgruppe geplant und im Zuge des Projekts Feuerwehrhaus soll ebenfalls ein Kindergarten entstehen. "Das Provisorium Parkkindergarten ist für fünf Jahre angedacht und sollte nach Fertigstellung dieser Maßnahmen überflüssig sein."

Verkehrswege

Das Gewerbegebiet beim alten Flugplatzgelände wird nahe der Areit-Apotheke und Bäckerei Bauer an die Entlastungsstraße verkehrstechnisch angeschlossen. Dem Straßenbau gehen Wasser- und Kanalarbeiten voraus. Auch ein Rad- und Gehwegkonzept wird in dem Gebiet umgesetzt.

Bundesschulen

Ende Juni startet eine Großbaustelle: die Erneuerung und Sanierung des Bundesschulzentrums (HAK und Gymnasium Zell am See). Los geht's mit dem Abbruch der Gym-Räumlichkeiten, die HAK folgt im Sommer 2024. Das Gesamtprojekt soll rechtzeitig vor Schulbeginn im September 2025 abgeschlossen sein, informiert Joachim Resch von Wohnbau Bergland, die das Baurecht hat. Bgm. Wimmreuter ergänzt: "Mit der Umsetzung ist auch ein neuer Vorplatz verbunden. Es geht um die Attraktivierung der Karl-Vogt-Straße."



S-Bahn-Haltestelle

Der Standort für eine neue S-Bahn-Haltestelle wurde nach Abwägung von vier Varianten im Vorjahr für den Bereich Tischlerhäusl Nord fixiert. "Die Umsetzung liegt jetzt beim Land und den ÖBB", sagt Wimmreuter. Auch eine Rad- und Fußwegunterführung ist Teil der umfangreichen Pläne.





