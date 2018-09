Politischer Nachwuchs bei der Familie Edtstadler

Schwester und Sohn der Staatssekretärin im Innenministerium, Caroline Edtstadler, erweckten nun die JVP Elixhausen wieder zum Leben.

Am Wochenende gründete sich in Elixhausen nach zehn Jahren Pause die Junge ÖVP neu. Auf der Mitgliederliste finden sich illustre Namen, nämlich die von Obfrau Theresa Edtstadler (29) und Burschenreferent Leonhard Edtstadler (17). Dabei handelt es sich um die jüngere Schwester sowie den Sohn der Staatssekretärin des Innenministeriums Caroline Edtstadler. Ihr Vater bzw. Großvater ist der frühere Salzburger Landtagsdirektor Karl Edtstadler. Damit geht das politische Engagement der Familie in die nächste Runde. "Meine Schwester und ich und auch Leonhard sind mit Politik, mit politischen Debatten und einer politischen Meinung aufgewachsen. Da ist politisches Engagement nicht ungewöhnlich", sagt Theresa Edtstadler.