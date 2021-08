Politkrach um Urlauberstau in der Stadt Salzburg

SPÖ, Bürgerliste und Neos werfen der Stadt-ÖVP Untätigkeit vor. Diese verweist auf den Shuttlebus vom Messeparkplatz, der besser beworben werden soll. Die FPÖ wünscht sich weniger Streit.

Es ist wie programmiert: An Regentagen bricht im Sommer in der Stadt Salzburg der Verkehr zusammen. Teilweise in einzelnen Straßenzügen, wie am Dienstag in der Neutorstraße und der Maxglaner Hauptstraße oder am Mittwoch in der Imbergstraße, teilweise komplett, wenn so wie in der vergangenen Woche eine Festspielpremiere, ein Fußballspiel und zusätzlich noch zwei Unfälle sind.

Nun ist auch wieder eine politische Diskussion um den Stau in Salzburg losgebrochen. Besonders verärgert zeigt sich SPÖ-Klubchefin Andrea Brandner, die selbst in ...