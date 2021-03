Politologin Sonja Puntscher-Riekmann: "Die EU wird der Sündenbock bleiben"

Mit Vernunft und Solidarität lassen sich Krisen wie die Corona-Pandemie bestehen, meint Politikwissenschafterin Sonja Puntscher-Riekmann. Die EU habe in der Krise einen Schritt in die richtige Richtung gemacht.

Sonja Puntscher-Riekmann (66) ist Expertin für EU-Politik und politische Theorie.

Redaktion: Sie gelten als überzeugte Europäerin. Ist die EU in dieser Krise das Europa, das Sie sich wünschen?

Puntscher-Riekmann: Die Frage ist, was notwendig ist, um Krisen zu bewältigen. Seit der Finanz- und Fiskalkrise befindet sich die Union im Krisenmodus. Sie hat dafür Lösungen gefunden, die gegen alle Unkenrufe die Einheit sicherten und in der Wirtschafts- und Währungsunion dringend notwendige Vertiefungen ermöglichten. In der Pandemie steht ...