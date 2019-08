Polizei befreite Schwan am Zeller See von Angelschnur

Ein Beamte zeigte vollen Einsatz und ging für die Rettungsaktion baden.

Laut Polizei mussten Beamte am Samstagnachmittag zu einem tierischen Einsatz ausrücken. Sie konnten einen Jungschwan am Zeller See, welcher sich in einer Angelschnur verheddert hatte, befreit werden. Polizeibeamte der Stadtpolizei Zell am See und Beamte der Polizeiinspektion Zell am See konnten nach mehreren Versuchen den Jungschwan schließlich einfangen. Ein Polizist zeigte vollen Einsatz und musste baden gehen, um den Schwan an das Ufer zu treiben.

Unterstützung bekamen die Beamten von Passanten, die zu Hilfe kommende Schwänen abschirmten. Nachdem der Jungschwan von der Angelschnur befreit werden konnte, wurde der unverletzte Schwan wieder auf dem Zeller See freigelassen.

Quelle: SN