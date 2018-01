Polizeischule bleibt bis Mitte 2020 in Großgmain

Die Sicherheitsakademie bleibt bis zur Übersiedelung in die Stadt Salzburg 2020 in Großgmain. Das bestätigten am Mittwoch Vertreter von Polizei, Land und Gemeinde den SN.

Bis das derzeitige Landesgericht in der Salzburger Weiserstraße zur Verfügung steht, wollte das Innenministerium die Ausbildung der Polizisten in Container verlagern. Vertreter von Land und Gemeinde haben sich nun darauf geeinigt, dass der bisherige Standort in Großgmain bis Mitte 2020 erhalten bleibt. Die Zustimmung des Innenministeriums dürfte nur noch Formsache sein.