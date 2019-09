Polizeischule geschlossen: Großgmain droht Regressforderung

Nach der Schließung sickerten die Gründe dafür durch: Es soll haarsträubende Mängel geben, die bereits zu einem Kabelbrand führten. Das Innenministerium sieht die Verantwortung für die Schließung bei der Gemeinde, die als Vermieter säumig gewesen sei. Die Finanzprokuratur prüft den laufenden Vertrag.

Zwei Polizeischüler betreten am Dienstagvormittag mit Umzugskartons das Bildungszentrum der Sicherheitsexekutive in der Großgmainer Kneippstraße. Die Zeichen stehen unübersehbar auf Abschied. Am Montagnachmittag wurden die angehenden Polizistinnen und Polizisten darüber informiert, dass der Standort "aufgrund gravierender technischer Mängel" mit sofortiger ...