Pollerunfälle: Stadt kauft zwei Kameras um 95.000 Euro

Bei Unfällen mit versenkbaren Pollern beträgt die Aufklärungsrate nur 41 Prozent - wenn keine Videokamera installiert ist. Gibt es aber eine Kamera, dann werden gut 90 Prozent der Lenker ertappt. Daher will die Stadt nun bei zwei weiteren Standorten nachrüsten.

Am Mozartplatz und in der Kaigasse, wo versenkbare Poller installiert sind, werden einfahrende Autos von Kameras gefilmt. Daher liegt hier bei Unfällen die Aufklärungsquote bei 90 Prozent. Weil am Universitätsplatz und in der Hofstallgasse 2016 bis 2018 Pollerunfälle mit Fahrerflucht ...