Poly-Leiter tagten in Salzburg: Stärken des Schultyps stehen zu wenig im Fokus

Bei einer Podiumsdiskussion wurden am Mittwoch Rufe laut, die Berufsorientierung in den Mittelschulen und vor allem in der AHS-Unterstufe viel stärker auszubauen.

SN/robert ratzer Elisabeth Saller, Direktorin der Polytechnischen Schule Bischofshofen, richtete die Sommerakademie der PTS aus, die diesmal in Salzburg stattfand. Rund 80 Leiter und Lehrende aus Polys in ganz Österreich nahmen teil, darunter auch Rupert Kreuzer, der Direktor der Polytechnischen Schule Altenmarkt.