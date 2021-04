Pongauer Gemeinde kämpft gegen Wohnraum-Engpass

Viele Kleinarler sind auf der Suche nach Wohnraum. Wenn im Ort etwas verkauft oder vermietet wird, bekommen es Einheimische in vielen Fällen gar nicht mit. Das will die Gemeinde ändern.

Mit einer auf den ersten Blick skurril anmutenden Bitte wendet sich die Gemeinde Kleinarl an ihre Einwohner. Wer eine Immobilie verkaufen oder vermieten will, möge vorab den Bürgermeister oder den Amtsleiter informieren, so die Quintessenz eines Artikels aus der aktuellen Gemeindezeitung.

Die Gemeinde würde gerne als Vermittlerin auftreten, sagt Bürgermeister Wolfgang Viehhauser (ÖVP). Einheimische würden in vielen Fällen gar nicht erfahren, wenn Objekte zu mieten oder zu erwerben seien. Stattdessen kämen Auswärtige zum Zug. Schwierig sei es aktuell ...