Porträt der Woche: Für Österreich in Brüssel und nach Kiew

Wenn die EU der Ukraine Millionen an Militärhilfe bewilligt, dann geht das auch über den Schreibtisch eines Salzburgers: Jochen Rehrl.

"Ukraine - EU beschließt weitere 500 Millionen Euro für Waffen". So lautete eine Schlagzeile der Austria Presse Agentur vom Freitag vergangener Woche. Hinter dem Geschehen steckt - neben vielen anderen - auch ein Salzburger. Jede Finanzhilfe der Europäischen Union an die Ukraine zum Kauf von Waffen und Ausrüstung geht auch über den Schreibtisch von Jochen Rehrl. Der 52-Jährige ist Österreichs Vertreter in der sogenannten Friedensfazilität. Hinter dem sperrigen Begriff verbirgt sich jene EU-Einrichtung, die 2021 gegründet wurde, um operative Maßnahmen ...