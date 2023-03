Salzburgerin ist neue Behindertenanwältin: Sie will Barrieren abbauen

Christine Steger will nicht nur physische, sondern auch gesellschaftliche Hindernisse beseitigen.

In Christine Stegers Büro in der Kaigasse deutet noch nichts auf Abschied hin. In absehbarer Zeit wird die langjährige Leiterin der Abteilung "Family, Gender, Disability & Diversity" der Universität Salzburg ihren Schreibtisch aber räumen müssen, zumindest vorübergehend. Die 43-Jährige übernimmt eine neue Aufgabe. Am Samstag hat sie Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) zur neuen Behindertenanwältin für Österreich bestellt. Bisher war sie auch Beauftragte für behinderte und chronisch kranke Universitätsangehörige und Vorsitzende des unabhängigen Monitoring-Ausschusses zur Überwachung der Rechte von Menschen mit ...