Positiver Fall in Regierungsbüro: Salzburger Landesregierung muss zum Coronatest

Ein Spitzenbeamter sowie ein Mitarbeiter eines Regierungsbüros sind positiv auf Covid-19 getestet worden. Damit muss die gesamte Landesregierung durchgetestet werden.

Seit einigen Tagen gibt es wieder neue Infektionen von Covid-19 in Salzburg. Nun ist auch die Salzburger Landesregierung betroffen. Konkret wurde ein Spitzenbeamter sowie ein Mitarbeiter des Regierungsbüros von ÖVP-Landesrätin Maria Hutter am Freitag positiv getestet. Beide haben sich auf derselben Veranstaltung getroffen. Etliche Mitarbeiter sind nun in Quarantäne geschickt worden.

Die Sanitätsbehörde hat einen Screeningtest in Auftrag gegeben. Von allen Kontaktpersonen der Kategorie 1 werden derzeit Abstriche genommen. Die Testergebnisse werden für Samstag erwartet, heißt es vom Land Salzburg. Alle Amtsdienststellen und Regierungsbüros seien in Betrieb. Vorsichtshalber werde am Montag auch ein Statustest bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Regierungsbüros sowie den Regierungsmitgliedern selbst durchgeführt. Damit muss auch Landeshauptmann Wilfried Haslauer zum Coronatest.

Quelle: SN