Post an die Bildungsdirektion und eine Protestkundgebung in Salzburg

Anlässlich des österreichweiten Aktionstags Bildung am Donnerstag haben Lehrerinnen und Lehrer ihre Wünsche für eine Traumschule formuliert und an die Bildungsdirektion geschickt.

Aus Protest gegen das Bildungswesen und die Bildungspolitik findet am Donnerstag in ganz Österreich ein Aktionstag statt. Ein Bündnis von rund 25 verschiedenen Organisationen und Bildungsinitiativen fordert bessere Bedingungen fürs Lernen, Studieren und Arbeiten im gesamten Bildungsbereich. In Salzburg findet um 17 Uhr vor der Bildungsdirektion auf dem Mozartplatz eine Kundgebung statt. Angemeldet hat die Veranstaltung die Aktion kritischer Schülerinnen und Schüler (AKS). Erwartet werden auch Lehrende sowie Eltern und Personalvertreterinnen und -vertreter.

Zu schaffen mache den Schülerinnen ...