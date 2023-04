Postenschacher-Kritik im Lungau: ÖVP-Hoffnungsträger wehrt sich

Markus Schaflechner steht vor dem Einzug in den Landtag. Das lasse sich nicht mit seinem Brotberuf vereinbaren, sagt sein Vorgänger als Regionalmanager. Die ÖVP sieht das ganz anders.

Josef Fanninger, ehemaliger Regionalmanager des Lungaus, schießt gegen seinen Nachfolger Markus Schaflechner. Letzterer ist in den Reihen der ÖVP auf dem Weg nach oben und geht als Nummer fünf der Landesliste in die Wahl am Sonntag. Sein Einzug ins Landesparlament gilt als sicher. Dass Schaflechner (45) weiterhin "wichtigster Regionalentwickler des Lungaus" sein soll, ist für Fanninger - Sohn eines ehemaligen ÖVP-Bürgermeisters - inakzeptabel. Beides parallel gehe sich nicht aus, es handle sich um Postenschacher und "hoch bezahlte Sesselkleberei". Schaflechner werde ...