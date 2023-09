Potenzielle Bürgermeisterin will Forstau vor Wasser schützen

Die ÖVP Forstau hat sich für die Wahl 2024 aufgestellt. Martina Rettensteiner will Ortschefin werden. Im PN-Gespräch skizziert sie ihre Pläne für die Gemeinde.

Die Forstauer ÖVP hat die Weichen für die Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen im Frühling 2024 gestellt. Der amtierende Bürgermeister Josef Kocher wird kein weiteres Mal kandidieren. Sein Hauptjob als Unternehmer sei zeitlich nicht mit dem Amt vereinbar. Die Volkspartei schickt an seiner Stelle Martina Rettensteiner ins Rennen um das Bürgermeisterinnenamt. Die 45-Jährige wird es im März wohl mit einem Gegenkandidaten aus der FPÖ aufnehmen müssen. Im traditionell schwarzen Forstau gilt ihr Wahlsieg aber als sehr wahrscheinlich. Rettensteiner selbst schildert im PN-Gespräch, welche Hauptaufgaben sie für die Gemeindepolitik in den kommenden Jahren erwartet.

Wildbachverbauung und Kinderbetreuung

"Es ist höchste Zeit für die Gründung einer Wassergenossenschaft, damit wir gefährliche Wildbäche in der Gemeinde mit entsprechenden Schutzbauten im Zaum halten können", so die Kandidatin für das Amt der Ortschefin. Die Starkregenfälle der vergangenen Wochen hätten andernorts einmal mehr gezeigt, wie schnell Wasser zu Problemen führen kann. "Diese unverbauten Bäche sind tickende Zeitbomben", betont Rettensteiner.

Ebenfalls bald anstehen würden die Sanierung des Kindergartens und der Volksschule. Darüber hinaus möchte Rettensteiner als potenzielle Bürgermeisterin auch "klassische Frauenthemen" in der Gemeinde vorantreiben. "Ich möchte unser örtliches Bildungswerk gerne wieder aktivieren", so die ÖVP-Ortsparteiobfrau. Auch in der Kinderbetreuung brauche es eine weitere Ausdehnung der Betreuungszeiten: "Der Bedarf für Ganztagesbetreuung ist bei uns klein, aber er ist natürlich trotzdem da. Hier trete ich für Verbesserungen ein." Erste Fortschritte gebe es bereits: "Die Ganztagesbetreuung in der Volksschule wird im Herbst auf zwei Wochentage ausgedehnt."