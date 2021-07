Preisschub: 414.000 Euro für drei Zimmer mit Loggia

Salzburgs Immobilienmarkt ist total überkauft, weil private Anleger ihr Geld in der Coronakrise umschichten. Selbst Mietwohnungen aus den 1980er-Jahre erzielen jetzt Spitzenpreise.

Eine Mietwohnung in einem älteren Siedlungsblock an der Karl-Adrian-Straße in Maxglan wurde unlängst um 380.000 Euro verkauft. Selbst die hohen Betriebskosten von 300 Euro für 76 Quadratmeter schreckten den Käufer nicht ab. Der Immobilienmarkt in der Stadt Salzburg ist völlig überkauft. Manche Makler haben keine Wohnungen mehr anzubieten.

"Momentan herrscht eine Knappheit bei den Eigentumswohnungen, wir haben keine Ware mehr", bringt Immobilienexperte Christian Schnellinger die Lage auf den Punkt. Der stellvertretende Fachgruppenobmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder stellt nach ...