Preiswucher bei Bauland: Bürgermeister im Innviertel zieht Notbremse

Die Gemeinde Lengau an der Grenze zum Salzburger Flachgau schiebt dem Preiswucher bei Bauland den Riegel vor: Neu gewidmete Flächen sollen künftig zur Hälfte Einheimischen vorbehalten sein.

Den politischen Vertretern in der Gemeinde Lengau reicht es. Es könne so nicht länger weitergehen. Oberösterreichische Gemeinden an der Grenze zu Salzburg dürften nicht länger Spielwiese für Spekulanten sein. Es brauche wieder vernünftige Grundpreise.

In der jüngsten Sitzung Mitte April beschloss die Gemeindevertretung mehrheitlich einen Andienungsvertrag. Dieser soll künftig regeln, dass auch für Einheimische Baugründe zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung stehen. In dem Vertrag, den der Grundeigentümer mit der Gemeinde eingeht, ist vereinbart, dass bei neuen Umwidmungen von ...