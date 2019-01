Preuner will nach der Wahl eine Stadtwache einsetzen

"Ich bin gekommen, um zu bleiben", sagt der Bürgermeister. Elf Mandate sind Ziel für die Stadt-ÖVP. Eine zentrale Forderung der ÖVP ist eine Stadtwache mit rund 20 Mitarbeitern. Auch die FPÖ hat ähnliche Vorstellungen.

Bürgermeister bleiben und die ÖVP-Fraktion von acht auf elf oder im Idealfall zwölf Mandate ausbauen. Das sind die Ziele von Stadtchef Harald Preuner für den 10. März. "Ich bin gekommen, um zu bleiben", sagte der Bürgermeister am Donnerstag bei der Präsentation seiner Plakatkampagne. 300.000 Euro will die Stadt-ÖVP in den Wahlkampf investieren. Dazu ist ein Kredit nötig. 20.000 Hausbesuche sollen absolviert werden.