Primärversorgung: Die Zukunft der Hausärzte beginnt in Saalfelden

In Saalfelden ist seit drei Wochen das erste Primärversorgungszentrum Salzburgs in Betrieb. Die neue Art der Zusammenarbeit von Ärzten und anderen Berufsgruppen soll die Patientenströme besser steuern. Es gibt aber noch bürokratische Hürden.

In der dritten Woche läuft es schon wie am Schnürchen in der neuen Praxis von Michael Seiler, Barbara Vockner und Johanna Grundner. Die Patienten melden sich über einen Self-Check-in an der Wand mit der E-Card an. Wer nur ein Rezept braucht, kann das dort eingeben. Ein Bildschirm zeigt die Uhrzeit an, wann die Patienten drankommen, eine Computerstimme ruft sie auf.

Seit Mai ist das Ärztezentrum im Saalfeldner Ortszentrum über einem neuen Spar-Markt das erste Primärversorgungszentrum in Salzburg. Es ...