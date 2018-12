Privater würde Volksschule für die Stadt Salzburg bauen

Eigentümer der Siedlung an der General-Keyes-Straße bietet Areal oder schlüsselfertige Schule an.

In der Debatte rund um Sanierung oder Neubau der beiden Volksschulen Lehen I und II gibt es einen neuen Vorstoß: Kürzlich hat sich Karl Weilhartner bei der Stadt gemeldet. Der Immobilienentwickler ist mit einem Partner Eigentümer der denkmalgeschützten General-Keyes-Straßen-Siedlung. Seine GKS GmbH investiert dort 100 Millionen Euro in eine Generalsanierung samt Nachverdichtung. Weilhartner hat Vizebgm. Bernhard Auinger (SPÖ) ein Angebot gemacht: "Wir würden der Stadt bis zu 8000 m22 Grund zum Schulbau verkaufen; oder die Schule selbst bauen und langfristig an die Stadt vermieten. Oder ihr die schlüsselfertige Schule zu einem Fixpreis verkaufen. Auch ein Baurecht wäre denkbar."