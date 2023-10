Pro-Palästina: Demo in Salzburg mit rund 200 Teilnehmenden verlief ruhig

Die Kundgebung findet am Samstag auf dem Residenzplatz statt, bis zu 300 Personen wurden erwartet. Nach Angaben der Polizei sind rund 200 Teilnehmende zur Demonstration erschienen.

Die Demonstration in Salzburg verlief nach Angaben der Polizei friedlich

Am Samstagnachmittag findet auf dem Residenzplatz in Salzburg eine Pro-Palästina-Demonstration statt. Die Kundgebung ist offiziell bei der Behörde angemeldet. Erwartet wurden laut Angaben des Veranstalters 200 bis 300 Personen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Am Samstag Nachmittag erschienen seien rund 200 ...