Probleme mit der Bausubstanz in Sozialzentrum des Landes

Für Verunsicherung bei einigen Eltern, die ihre Kinder im Sozialpädagogischen Zentrum des Landes Salzburg in Salzburg-Taxham zur Betreuung angemeldet haben, führte ein Artikel in einer Zeitschrift der Personalvertretung des Landes.

Darin beschreibt FSG-Personalvertreter Josef Sailer, dass in dem Gebäude, das in Teilen bereits 1955 erbaut wurde, bei Ausbesserungsarbeiten Heraklith-Platten an den Wänden entdeckt wurden. Diese Platten können Schadstoffe enthalten. "Selbstredend, dass das in Bereichen, in denen autistische Kinder unterrichtet und Kleinkinder betreut werden, problematisch ist", schreibt Sailer. Es ...