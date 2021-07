Problemwolf in Salzburg: Almbauern verlieren die Geduld

Drei Wölfe rissen in den vergangenen Wochen über 70 Schafe. Den Almbauern reicht es: Sie protestierten mitten in der Altstadt.

Mit großen Augen blickt das Lamm in die Kamera. Sein Foto klebt auf einem Protestschild der Bauern. In Großbuchstaben steht darüber: "Wir sind kein Wolfsfutter." Das Schild hält einer der etwa 40 Landwirte in seinen Händen, die am Donnerstag aus den Gebirgsgauen in die Stadt Salzburg gekommen sind. Die Almbauern nahmen an einer Kundgebung des Bauernbundes teil. Sie fordern: Wölfe, die immer wieder ihre Schafe und Ziegen reißen, müssten abgeschossen werden.

Einer der protestierenden Landwirte ...