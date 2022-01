Professur für aktive Mobilität scheiterte am Geld

Seit Tagen sorgt eine "nicht abgeholte" Stiftungsprofessur für nachhaltige Mobilität für Diskussionen an der Uni Salzburg und in der Stadtpolitik. Jetzt reagiert die Universitätsleitung erstmals ausführlich auf die Kritik.

Warum holte Salzburg eine vom Klimaschutzministerium ausgeschriebene Stiftungsprofessur für aktive Mobilität nicht in Wien ab?

Diese Frage sorgt seit einem SN-Bericht für heftige Debatten innerhalb der Universität und in der Stadtpolitik. Am Freitag nahmen Rektor Hendrik Lehnert und die für Forschung und Nachhaltigkeit zuständige Vizerektorin Nicola Hüsing erstmals ausführlich zur Kritik Stellung.

Es sei "extrem schade", dass sich die Universität an der Ausschreibung nicht habe beteiligen können, sagte Lehnert. Das Problem sei die Finanzierung gewesen. Wie berichtet, hätte das Klimaschutzministerium 1,5 Millionen Euro für die Forschung zur nachhaltigen Mobilität (Radfahren, Zufußgehen etc.) zur Verfügung gestellt - und zwar für einen Zeitraum von fünf Jahren. Danach hätte die Universität selbst, mit Unterstützung anderer öffentlicher und privater Partner, für die Kosten aufkommen müssen. Und genau in dieser langfristigen Finanzierung sieht die Universitätsleitung das Problem: Denn der mit einem Lehrstuhl verbundene Aufwand (Sekretariatsstellen, Assistentenposten etc.) sei beträchtlich, betonte Lehnert im Gespräch mit den SN. Die Gesamtkosten für eine solche "volle Professur" beziffert der Rektor mit 300.000 bis 400.000 Euro pro Jahr. "Dazu sind wir nicht in der Lage."

Eine andere Möglichkeit wäre gewesen, bestehende Dienstposten am Fachbereich Geoinformatik, der sich schon lange der Mobilitätsforschung widmet, umzuschichten, um eine Professur zur aktiven Mobilität zu ermöglichen. Es habe darüber auch Gespräche mit dem Fachbereich gegeben, sagte Vizerektorin Hüsing. "Der Fachbereich war aber nicht bereit, einen kompletten Lehrstuhl einzurichten."

Die Stiftungsprofessur ging deshalb an die Universität Innsbruck, die offenbar bei der Partnersuche aktiver war als die Universität Salzburg: So wird die Uni Innsbruck von Land Tirol und Stadt Innsbruck, Wirtschaftskammer, Tirol Werbung, Verkehrsbetrieben und etlichen anderen Partnern unterstützt.

Die Universität Salzburg sei beim Thema Nachhaltigkeit dennoch sehr aktiv, betont man im Rektorat. Die "Nachhaltigkeitsstrategie" sehe vor, den CO2-Ausstoß an der Universität bis 2027 um 60 Prozent zu senken.