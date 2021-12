Profis verhelfen Salzburger Kindern zu gesundem Lebensstil

Ein Drittel der Salzburger Kinder und Jugendlichen zwischen vier und 14 Jahren ist übergewichtig. Die Österreichische Gesundheitskasse will das mit dem Projekt easykids ändern. Die Österreichische Gesundheitskasse investiert in Salzburg vier Millionen Euro, um jungen Menschen zu Wohlbefinden und Gesundheit zu verhelfen.

"Es schmeckt halt immer so gut", sagt Valerie Raffler aus Hof. Seit sie am Gesundheitsprojekt easykids der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) teilnimmt, isst sie kleinere Portionen, mehr Gemüse und weniger Milchprodukte. "Kuheiweiß vertrage ich nicht so gut, davon bekomme ich Bauchweh", sagt die Elfjährige. Gemeinsam mit ihrer Mutter ist Valerie zum ersten gemeinsamen Kochabend der Flachgauer easykids-Gruppe in die Mittelschule nach Eugendorf gekommen.

Zusammen mit der Schülerin stehen sechs Burschen und deren Mütter am Herd. Das ...