Prominenter Wahlkampf-Helfer: Bundeskanzler Sebastian Kurz auf Kurzbesuch in Straßwalchen

Volksnah und fürsorglich präsentierte sich Bundeskanzler Sebastian Kurz bei seinem Wahlkampfbesuch in Straßwalchen - eiskalte Füße inklusive. Dann ging es weiter nach Neumarkt.

Die Straßwalchner gingen Dienstagabend Kanzler-Schauen. Gemeinsam mit Staatssekretärin Karoline Edtstadler und Verkehrslandesrat Stefan Schnöll stattete Sebastian Kurz der Flachgauer Gemeinde einen Kurzbesuch ab. Vor allem, um für den ÖVP-Bürgermeister-Kandidaten Johannes Baumann die Werbetrommel zu rühren.



Anzeige

Ein Bub überreichte dem Kanzler Selbstgebasteltes

Beim Feuerwehrhaus nahm der Bundeskanzler ein ausgiebiges Bad in der Menge, schüttelte viele Hände und bedankte sich sogleich dafür, weil selbige so wenigstens ein bisschen warm bleiben würden. Ein Bub überreichte ihm Selbstgebasteltes. Eine Mutter wollte Kurz ihr Baby in die Hand drücken, der zögerte kurz, das Baby fing an zu weinen. Viele Selfies und "Wie geht's Ihnen?" später richtete Kurz sein Wort an Baumann und wünschte diesem viel Glück für die Wahl am 10. März. "Lieber Joschi, wir freuen uns sehr, wenn Ihr für uns einen Sieg einfährt."



Die Vizebürgermeisterin fordert einen Ausgleich für den Speicher

Baumann bedankte sich für die Unterstützung und sprach von der großen Ehre, die der Besuch in Straßwalchen bedeute. Anschließend umriss der Kanzler seine Ziele für das Jahr 2019 - Reformen in der Pflege sowie im Steuersystem - und erntete lebhaften Applaus. Gekommen waren auch Baumanns Konkurrentinnen im Kampf um das Bürgermeisteramt, Gemeinderätin Tanja Kreer (SPÖ) und Vizebürgermeisterin Liselotte Winklhofer (LIS). Winklhofer überreichte Kurz ein Schreiben, in dem es um den Erdgasspeicher im Ortsteil Haidach geht. "Es ist unbefriedigend, dass wir von dem riesigen Speicher nichts haben außer Belastungen." Hier brauche es eine Abgeltung für die Standortgemeinden.



"Schnölli, ist das Land Salzburg auch Kunde dieser Firma?"

Zuvor hatten Kurz und sein Tross die Firma Stangl, ein Unternehmen für Reinigungstechnik im Ortsteil Steindorf, besichtigt. Saug- und Kehrmaschinen wurden unter die Lupe genommen. Kurz in Richtung seine Freundes und Parteikollegen: "Schnölli, ist das Land Salzburg auch Kunde dieser Firma?" Kurze Fachsimpelei, dann ging es zum nächsten Termin. Dieser führte die Politiker nach Neumarkt, wo Bürgermeister Adi Rieger mit einer Abordnung verschiedener örtlicher Vereine wartete.

"In den Wahlvorbereitungen haben wir gewitzelt ..."

Im Vorfeld meinte Rieger, dass er sich sehr über den Besuch von Kurz freue. "In den Wahlvorbereitungen haben wir gewitzelt, dass es toll wäre, wenn der Bundeskanzler uns unterstützen würde." Und dann sei der Anruf vom Land gekommen, dass Kurz Neumarkt die Ehre gebe.

Nach dem Termin in Neumarkt ging es weiter zur Klubklausur

So schnell er gekommen ist, war Sebastian Kurz Dienstagabend auch wieder weg. Um 17.45 Uhr entschwand er in Richtung Wolfgangsee, wo er auf der Laimeralm mit Nationalratsabgeordneten zu einer Klubklausur zusammentraf.