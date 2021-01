Protest gegen Coronamaßnahmen: Stadt Salzburg drängt auf härtere Gangart

Der Bürgermeister verliert die Geduld mit der Polizei. Das Amt habe alle nötigen Argumente geliefert, um Versammlungen künftig zu untersagen.

Trotz der offiziellen Absage des Organisators sind am vorigen Sonntag rund 500 Menschen durch die Salzburger Innenstadt spaziert, um gegen die Coronamaßnahmen zu protestieren. Das Resultat waren laut Polizei rund 20 Anzeigen, die an die Gesundheitsbehörde erstattet werden sollten, weil sich Teilnehmer nicht an die geltenden Regeln gehalten hatten.

Im zuständigen Strafamt lägen aber (Stand Mittwoch) keine entsprechenden Anzeigen auf, heißt es in einem Schreiben des Gesundheitsamts an die Landespolizeidirektion. Darin fordert die Stadt auch eine härtere Gangart ...