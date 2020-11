Protest und Widerstand aus Salzburg war vergebens: 73.000 Schüler müssen in Heimunterricht

Ab Dienstag gibt es an den Schulen zwar Betreuung, aber keinen Unterricht mehr. Nun gibt es erste Forderungen, die Ferien im kommenden Jahr zu verkürzen, um den Stoff aufholen zu können.

Niemand in Salzburg hat die Schließung sämtlicher Schulen befürwortet, nicht einmal führende ÖVP-Politiker. LH-Stv. Christian Stöckl warnte sogar eindringlich davor - auch weil das Personal in Spitälern aufgrund von Betreuungspflichten noch knapper werden könnte. Auch der Landeshauptmann hätte klar lieber gesehen, dass Unterstufe und Kindergärten offen blieben, sagte sein Sprecher. "Es gibt niemanden in diesem Land, der Schulschließungen wollte", betont Arbeiterkammer-Präsident Peter Eder.

Doch Salzburgs Widerstand hat nichts daran geändert, dass sich der ÖVP-Kanzler für ein Schließen der ...