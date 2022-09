Pfeifkonzert und scharfer Protest gegen Schlotterer-Ausbau: Adnet ist gespalten

Der Graben wird immer tiefer und der Ton noch rauer. Das Großprojekt "Werk 3" entzweit eine Gemeinde. Das zeigte sich am Donnerstag ganz deutlich.

Die Proteste von Anrainern und einer Bürgerinitiative gegen den geplanten Ausbau der Firma Schlotterer in Adnet verlagern sich zusehends auch auf die Straße. Alles, "was Lärm macht", war am Donnerstagabend gefragt, als die Bürgerinitiative "Rettet die Adnetfelder" eine weitere Demonstration ("Pfeifkonzert") vor dem Gemeindeamt veranstaltete. "Es sind auch Nicht-Adneter nur zu gerne willkommen", lautete einer der Aufrufe in sozialen Medien.

Der Anlass war die anschließende Sitzung der Gemeindevertretung, in der die Einwendungen gegen die Umwidmung von fünfeinhalb Hektar ...