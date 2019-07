Acht Jahre lang haben Eltern, Lehrer und Schüler dafür gekämpft. Nun steht hochoffiziell fest: Die Schule wird nicht länger als Außenstelle des BORG Nonntal in Salzburg geführt.

Mitten in den Sommerferien kam am Mittwoch aus Wien die erlösende Nachricht für die Lehrer, Schüler und Eltern am BORG in Oberndorf: Die Schule wird eigenständig. Damit geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung.

Seit 2011 kämpft das ...