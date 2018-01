Prozess gegen Salzburger Ex-Sportfunktionäre: Urteil am Nachmittag

Es geht um Vereinsgelder und "Geheimkonten". Alle Angeklagten beteuerten ihre Unschuld.

Im 2016 begonnenen Prozess gegen ein Ex-Führungstrio des Sportverbandes ASKÖ Salzburg wegen Untreue und Betruges und im Herbst 2017 einbezogenen Verfahren gegen den Ex-ASKÖ-Präsidenten und zwei weitere Ex-Funktionäre der Salzburger Sportvereinigung ASV wegen Untreue wird heute, Freitag, am Nachmittag das Urteil gesprochen. Alle fünf Angeklagten beteuerten ihre Unschuld.

Die Vorwürfe betreffen den Zeitraum von 2003 bis 2012, in dem Vereinsgelder zweckwidrig verwendet worden seien. Der verursachte Schaden soll mehrere hunderttausend Euro zulasten der Vereine betragen. Die Hauptfakten drehen sich um einen laut Anklage überhöhten Baurechtszins für den "Sportbauernhof Waldzell" im oberösterreichischen Innviertel, nicht gerechtfertigte, private Installationen auf dem Hof, zu Unrecht bezogene Fördergelder und zwei "Geheimkonten". Im Fokus stehen auch ein Wohnmobil und ein Pkw, die privat genutzt worden seien.

Der Vorsitzende des Schöffensenats am Landesgericht Salzburg, Richter Christian Hochhauser, sagte heute nach den Schlussworten der Angeklagten, dass mit einem Urteil vermutlich zwischen 14.30 und 15 Uhr zu rechnen sei. Die Verteidiger aller fünf Beschuldigten hatten in ihren Schlussplädoyers vorgestern, Mittwoch, Freisprüche beantragt. Der Anwalt des ehemaligen Präsidenten von ASKÖ und ASV bat im Falle einer Verurteilung um ein mildes Urteil.

Ex-Präsident auf der Anklagebank

Im ASKÖ-Verfahren wegen Untreue angeklagt sind der im Mai 2012 zurückgetretene Vereinspräsident sowie der im Jahr 2015 ausgeschiedene Finanzreferent wegen mutmaßlicher Malversationen beim Sportbauernhof. Weiters wird dem ehemaligen Landesgeschäftsführer Betrug bei der Verwendung von Fördergeldern mit einem Schaden von rund 110.000 Euro zulasten von Gebietskörperschaften vorgeworfen.

Der Ex-Präsident kaufte die Liegenschaft in Waldzell im Jahr 2003 um 55.000 Euro als Privatmann. Die Anlage sollte in ein modernes Sportzentrum zugunsten des Breitensportes umgebaut werden. 2005 räumte er der ASKÖ für einen Großteil seines Grundstücks ein Baurecht für die Dauer von 30 Jahren ein und kassierte dafür laut Vertrag jährlich einen Baurechtszins in der Höhe von 16.848 Euro. Dieser Betrag sei weit höher als üblich, warf ihm Staatsanwalt Robert Holzleitner vor. Einem Gerichtsgutachten zufolge wären 3.400 Euro angemessen gewesen.

Zudem soll der Ex-Präsident auf dem Bauernhof Installationen für private Zwecke auf Vereinskosten durchführen haben lassen. Der Anklage zufolge war er auch in Untreuehandlungen bei der ASV involviert, wo er ebenfalls Präsident war, und deren Dachverband die ASKÖ ist. Beschuldigt sind auch der Ex-Finanzchef der ASV und eine Sportwissenschafterin. Die Vorwürfe betreffen die zweckwidrige Verwendung von insgesamt mehr als 300.000 Euro in den Jahren 2008 bis 2013, wobei insgesamt rund 250.000 Euro auf zwei "Geheimkonten" gelandet seien, wovon Gelder offenbar für den Ankauf von Goldbarren verwendet wurden. Der Verein habe auf die Gelder nicht zugreifen können, hohe Beträge seien für vereinsfremde Zwecke verwendet worden. Der Sportwissenschafterin seien 23.640 Euro zweckwidrig überwiesen worden.

Vorwürfe werden bestritten

Der beschuldigte Ex-Präsident beteuerte heute in seinen Schlussworten erneut seine Unschuld. Es habe kein Geheimkonto gegeben, und bezüglich Honorarnoten, berechtigten Aufwandsentschädigungen und der Errichtung des Sportbauernhofs seien jegliche Vorwürfe, dass er unredlich gehandelt habe, nicht richtig. Er habe niemals versucht, die beiden Vereine zu schädigen oder sich Vorteile daraus zu verschaffen, die Gremien hätten alles gewusst und strukturiert. Dass man in einigen Dingen im Nachhinein gescheiter sei, sei keine Frage, sagte der Angeklagte. Er habe wegen der Vereinstätigkeit frühzeitig seinen Job aufgegeben, durch sein Vorruhestandsmodell habe er monatlich ein minus von 700 bis 800 Euro in Kauf genommen. Der Ex-ASKÖ-Landesgeschäftsführer und der EX-ASV-Finanzreferent beteuerten, im guten Glauben gehandelt zu haben, und die Sportwissenschafterin sagte, sie habe alles auftrags- und ordnungsgemäß erledigt.

ASKÖ versucht verzweifelt, den Sportbauernhof loszuwerden

Detail am Rande: Die ASKÖ will den Sportbauernhof um 1,7 Millionen Euro schon seit einiger Zeit loswerden. "Wir hoffen, dass wir die Anlage heuer verkaufen können", zeigt sich der jetzige ASKÖ-Präsident Gerhard Schmidt optimistisch. Der Verein sei durch offene Bankkredite in Höhe von 1,4 Millionen Euro belastet, zu einem Großteil handle es sich um Kredite, die zur Errichtung des Sportbauernhofes aufgenommen worden seien, erklärte Schmidt. Die ASKÖ machte in dem Verfahren 100.000 Euro Schadensersatz geltend. Der jetzige Präsident des ASV Salzburg, Manfred Wiltschko, sagte am Rande des Prozesses, der Verein habe nichts von Rücklagen gewusst, "fast zehn Jahre lang war kein Geld da". Funktionärstätigkeiten seien ehrenamtlich, es könne nicht sein, dass man Geld aus der Vereinskasse nehme "um sich ein schönes Leben zu gestalten".

(APA)