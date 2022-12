Prüfbericht: 100 Privat-Operationen im Pinzgau waren nicht zulässig

Der Landesrechnungshofs übt heftige Kritik an der Tauernkliniken GmbH, zu der die Spitäler in Zell am See und Mittersill gehören. FPÖ-Chefin Marlene Svazek ortet einen Skandal und wirft Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP) Kontrollverlust vor. Dieser rechtfertigt sich, "keinerlei Durchgriffsrecht" zu haben.

SN/thomas sendlhofer Der Landesrechnungshof hat die Tätigkeiten der Tauernkliniken GmbH in den Jahren 2016 bis 2020 durchleuchtet.