Prüfbericht zu Tauernklinikum: "Privatklinik federt saisonale Spitzen ab"

Ein Prüfbericht legte die Verbindungen der Tauernkliniken GmbH mit der Privatklinik am Ritzensee offen. Geschäftsführer Franz Öller weist die Kritik im Interview zurück.

Der Rechnungshof sieht problematische Verquickungen zwischen dem Sanatorium am Ritzensee bei Saalfelden und dem öffentlichen Krankenhaus mit den Standorten in Zell am See und Mittersill.

Wieso lastet man eine Privatklinik mit Patienten aus einem öffentlichen Spital aus, wenn es dort gleichzeitig genug Kapazitäten gibt? Franz Öller: Wir haben im Pinzgau eine hohe saisonale Belastung. Da gibt es Spitzenzeiten, in denen alle Betten ausgelastet sind. Deshalb gibt es schon seit 2004 einen Angliederungsvertrag mit der Privatklinik, um das abzufedern. ...