PV-Anlage in Werfenweng: Alle wollen sie, aber wo ist der Antrag?

Skurrile Situation rund um eine Freiflächenanlage im Pongau.

Fragezeichen warf am Mittwoch eine Aussendung des Landesmedienzentrums auf. Energie-Referent LH-Stv. Heinrich Schellhorn (Grüne) sprach sich darin für eine Erweiterung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage am Eulersberg in Werfenweng aus. Gemeinsam mit Bürgermeister Peter Brandauer (ÖVP) und Betreiber Josef Brandstetter warf sich Schellhorn vor den Paneelen für ein Foto in Pose. Das heißt aber nicht, dass das lange in Planung befindliche Projekt nun in Umsetzung ist. Auf Nachfrage räumte das Schellhorn-Büro ein, dass der Chef aktuell gar keine Handlungsmöglichkeit habe. "Es war eher ...