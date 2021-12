Quarantäne für britische Touristen: Keine Flieger mehr aus Hochinzidenzländern?

In den kommenden Tagen dürften Großbritannien und Dänemark und wohl auch die Niederlande und Norwegen zu Hochinzidenzgebieten erklärt werden. Einreisende von dort müssten dann in Quarantäne.

Noch gibt es keine entsprechende Verordnung. In den kommenden Tagen soll aber das Gesundheitsministerium festlegen, dass Großbritannien, Dänemark, die Niederlande und Norwegen zu Hochinzidenzgebieten erklärt werden. Das hätte zur Folge, dass Einreisende aus diesen Ländern - egal ob geimpft oder nicht - für zehn Tage in Quarantäne müssen. Nach fünf Tagen könnten sich die Personen freitesten. Eine Bestätigung gab es für diese Pläne vorerst noch nicht.

Aus dem Büro von Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer heißt es, dass man noch nichts näheres wisse. Das Thema werde aber bei der Landeshauptleutekonferenz am Mittwoch mit Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) und Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) besprochen.

Hinter den Kulissen gehen die Verantwortlichen in Salzburg aber bereits fix davon aus, dass diese Verordnung kommen wird. Die Frage ist nur, wann genau. Beim Flughafen Salzburg heißt es, dass derzeit aus Großbritannien noch die Einreiseregelung mit 2G plus gelte - also geimpft oder genesen plus PCR-Test.

"Sollten sich die Vermutungen erhärten, dass einzelne Länder auf die Virusvariantenliste kommen, ist davon auszugehen, dass der touristische Flugverkehr von dort zum Erliegen kommen wird", sagt Airportsprecher Alexander Klaus. In den kommenden Tagen werden jedenfalls noch eine Reihe von Flugzeugen aus Großbritannien erwartet. Allein am Heiligen Abend sind sechs Flüge von dort angemeldet, aus den Niederlanden sollen drei Maschinen Kurs auf Salzburg nehmen - das wären dann neun von geplanten zwölf Ankünften...