Quartiersuche für Ukrainer bringt Land Salzburg unter Druck

Die Großquartiere sind keine Dauerlösung. Generell steigen die Asylzahlen, es braucht 500 weitere Plätze. Wie 2015 sollen notfalls Holzhäuser helfen.

Zum ukrainischen Unabhängigkeitstag organisierte das Ukrainische Zentrum in Salzburg ein buntes Programm in der Salzburger Innenstadt. Unter den Besuchern war auch Olena Beketova. Die 50-Jährige kam Anfang März von Charkiw nach Salzburg, wo ihre Tochter bereits studierte. Mittlerweile hat sie eine Arbeit gefunden: Sie ist in einem Hotel in der Küche tätig. Schwieriger war für sie die Suche nach einer eigenen Wohnung. Drei Monate brauchte sie, bis sie ihre jetzige Unterkunft fand: 600 Euro von ihren 1000 Euro Gehalt zahlt ...