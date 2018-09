Quehenberger löst Essl als Bauernbund-Chef ab

Der Tamweger Franz Eßl - in Personalunion Obmann des Salzburger Bauernbunds, der Landes-Landwirtschaftskammer und ÖVP-Nationalrat - tritt kürzer und gibt die Funktion an der Spitze des Bauernbundes an Rupert Quehenberger aus Annaberg-Lungötz ab.

Der Bauernbund stellte am Samstag im Königgut in Wals die personellen Weichen: Der Landesvorstand und der Landesbauernrat kürten Rupert Quehenberger (47) zum designierten neuen Landesobmann. Quehenberger war bisher stv. Landesobmann und Obmann der Bezirksbauernkammer Hallein. Zudem ist er Gemeindevertreter in Annaberg-Lungötz. Quehenberger folgt NAbg. Franz Eßl (61) aus Tamsweg nach, der das Amt seit 1997 augeübt hatte. Eßl bleibt aber weiterhin Präsident der Landwirtschaftskammer. Er ist in dieser Funktion bis 2020 gewählt. Auch die künftigen Landesobmannstellvertreter wurden nominiert: Landesbäuerin Landwirtschafskammer-Vizepräsidentin Elisabeth Hölzl aus Eben bleibt in ihrer Funktion. Neu hinzukommen sollen Bernhard Perwein aus Leogang sowie Nicole Leitner aus Anif. Das neue Führungsteam soll beim Landesbauerntag am 14. Oktober in der Stadt Salzburg bestätigt werden. Vertrauensvorschuss für den künftigen Nachfolger Eßl bedachte seinen designierten Nachfolger mit Vorschusslorbeeren: "Ich freue mich, dass wir mit Rupert Quehenberger einen engagierten und fachlich versierten Experten für die agrarpolitische Vertretung nominieren konnten. Quehenberger ist auch über den agrarischen Bereich hinaus vielfach geschätzt und bekannt Er wird die Anliegen der Salzburger Bauernfamilien und der Grundeigentümer bestens vertreten!" Lob gab es aber auch für den scheidenden Bauern-Chef Eßl - und zwar von Salzburgs Bauernbunddirektor Josef Bachleitner: "Franz Eßl gebührt für seinen langjährigen und hartnäckigen Einsatz für die Salzburger Bauern - sei es als Interessensvertreter oder als Parlamentarier - höchsten Respekt und Anerkennung. Er hat in seiner Obmannschaft wesentliche Weichenstellungen in der Agrarpolitik mitgestaltet und immer die gesamten Anliegen der Salzburger Bauernfamilien im Auge behalten." Quelle: SN