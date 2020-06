Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) fordert mehr Geld für die Radinfrastruktur in Salzburg - und läuft damit bei Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) offene Türen ein.

Sieben von zehn Autofahrten in Salzburg sind kürzer als 15 Kilometer - und damit in E-Bike-Distanz. Und mit E-Bikes werden um 50 Prozent mehr Kilometer gefahren als mit normalen Rädern. Auf diese Studienergebnisse verwies am Mittwoch, dem "Tag des Fahrrads", ...