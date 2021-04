Radfahren boomt, doch der Platz im Stadtkern wird eng

Leser meldeten uns Gefahrenstellen in der Innenstadt. Wir haben Experten befragt, wie sich die Probleme lösen lassen. Ein Beitrag im Rahmen unseres Radverkehrsschwerpunkts.

Sportwissenschafterin Anita Birklbauer pendelt so oft wie möglich per Fahrrad zwischen ihren beiden Arbeitsstätten in Rif und Elixhausen. 850 Kilometer hat sie so in dreieinhalb Wochen abgespult und auf die Homepage www.salzburg.radelt.at hochgeladen. Dort sammeln Menschen Salzburg-Radkilometer für den Klimaschutz - vornehmlich, um Bewusstsein zu bilden für einen möglichen Wandel im Mobilitätsverhalten.

Die Vielfahrerin sagt, die Radwege seien im Bereich des Stadtkerns gut ausgebaut. Die größte Problemstelle sei für sie die S-Kurve bei der Unterführung Staatsbrücke: "Wenn zu ...