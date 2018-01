Radfahrunfälle in Stadt Salzburg stiegen um 26 Prozent

Verbesserungen für Fahrradfahrer stehen am Dienstag im Bauausschuss zur Diskussion

Salzburg will seinen Radverkehrsanteil bis 2025 von derzeit 20 auf 28 Prozent steigern. Das Maßnahmenpaket dazu soll heute, Dienstag, im Bauausschuss abgesegnet werden. Auf der Liste der Vorhaben: Entschärfung von Unfallhäufungsstellen, Lückenschlüsse im 180 Kilometer langen Radwegenetz und mehr Komfort durch neue Asphaltbeläge. Wie es mit dem Projekt S-Bike weitergeht, will Neos-Baustadträtin Barbara Unterkofler am Montag im Stadtsenat klären. Sie hat mittlerweile Gespräche mit privaten Anbietern geführt. Die Zahl der Radfahrer-Unfälle ist 2017 um 26 Prozent gestiegen. Eine Gefahrenstelle bleibt der provisorische Kreisverkehr an der Kreuzung Gablerstraße/Weiserstraße. "Den können wir erst entschärfen, wenn Verkehrsstadtrat Johann Padutsch entschieden hat, ob der Kreisverkehr bleibt", heißt es aus dem Büro von Unterkofler.













(SN)