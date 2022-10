Radstadt bremst Wohnbau, Kritik von Bauträgern

Vorerst bis Mitte 2023 widmet die Pongauer Stadt keine neuen Baulandflächen über 700 Quadratmeter mehr. Das werde nur die Preise weiter in die Höhe gehen lassen, sagt der Sprecher der Wohnbauträger.

Nicht so lange wie ursprünglich von der SPÖ beantragt, aber doch: Die Radstädter Gemeindevertretung beschloss am Donnerstagabend eine Widmungssperre für Parzellen über 700 Quadratmeter. Gültig ist die Regelung ab sofort bis Ende April 2023. Damit soll weiteren großen Wohnbauvorhaben ein Riegel vorgeschoben werden.

In Radstadt sind aktuell Hunderte Wohnungen in Bau oder baugenehmigt. "Das Angebot geht aber am Bedarf vorbei", sagt SPÖ-Stadtrat Hans Warter. Die Preise von bis zu 6000 Euro pro Quadratmeter seien für einheimische Familien zu ...