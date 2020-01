Bauträger Günter Wanner will für die erfolgreiche Firma has.to.be neue Büros bauen. Großzügige Umwidmungen sind die Voraussetzung. Das ruft Kritiker auf den Plan.

has.to.be will in den kommenden Jahren den Mitarbeiterstand in Radstadt auf 140 verdoppeln. Die Firma ist mit Software für Ladesäulen von elektrisch betriebenen Fahrzeugen höchst erfolgreich. Benötigt werden Büroflächen im Ausmaß von 1500 m2. Die könnten in direkter Nachbarschaft zum ...