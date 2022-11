Radstolperfallen: Schlecht einsehbarer Zebrastreifen sorgt für Unmut

Dieses Mal stößt eine Radstolperfalle in Liefering sauer auf. Andernorts schafft ein Spiegel Abhilfe. Der Zulauf auf die Radstolperfallen-Serie in den Stadt Nachrichten bleibt weiter hoch.

Mehrmals in der Woche holt der Taxhamer Erhard Petzel seinen Enkel Elias vom Kindergarten in der Lexengasse in Liefering ab. Von der Törringstraße kommend, fährt er über den Zubringer und über den Tunnel in die Kreuzung ein. Hier sei dann die Situation besonders unübersichtlich.

"Als Radfahrer kann ich den Zebrastreifen beim St.-Vinzenz-Heim erst im letzten Moment sehen. Zudem wurden bei der Kreuzung drei Pfosten aufgestellt, die einen Teil der Straßenfläche einnehmen. Dadurch ist die Begegnung mit anderen Radfahrern, ...