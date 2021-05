Ramingstein ebnete endgültig Weg für die Ortsentwicklung

Ramingstein investiert rund 6,1 Millionen Euro in das Projekt "WiR 2.0". Beschlussfassungen über die Vergabe des Teil-Generalunternehmers und über Gewerke sind vollzogen. Weiters wurde die Beschlussfassung über den Entwurf der Änderung des Flächenwidmungsplanes in Triebling erledigt.

Wenn in Ramingstein der Name Projekt "WiR 2.0" auftaucht, spitzen viele Gemeindebewohner gespannt die Ohren. Und einige sind mittlerweile skeptisch, ob die Umsetzung überhaupt gelingen wird. Seit Donnerstag ist die Gemeinde jedenfalls einen entscheidenden Schritt weiter. Die Gemeindevertretung Ramingstein hat in ihrer Sitzung die Beschlussfassungen über die Vergabe des Teil-Generalunternehmers und über einzelne Gewerke vollzogen. Die Gesamterrichtungskosten - ohne Einrichtung - betragen rund 6,1 Millionen Euro. Bgm. Günther Pagitsch (SPÖ): "Trotz steigender Baukosten ist das Projekt nach wie vor finanziell ...