Ramingsteiner Bürgermeister hat die Gemeindelade übernommen

In Ramingstein ist es ein großes Fest, wenn die Gemeindelade vom alten an den neuen Bürgermeister übergeben wird. Der gesamte Ort ist auf den Beinen, um die Tradition gebührend zu feiern. Am Samstag war es wieder einmal soweit . . .

Es ist ein in Österreich einzigartiger Brauch: In Ramingstein hat der neugewählte Bürgermeister Günther Pagitsch (SPÖ) die Schlüssel und damit auch die Gemeindelade von seinem Vorgänger Peter Rotschopf (ÖVP) übernommen. Das alles geschah am Samstag im Rahmen einer großen Veranstaltung, bei der die einzelnen Vereine und Organisationen dieser Lungauer Gemeinde dem neuen Gemeindeoberhaupt mit 15 Aufführungen ihre Wünsche und Erwartungen vorbrachten. Dieser jahrhundertealte Brauch geht darauf zurück, dass es früher kein eigenen Gemeindeamt gegeben hat. Der Bürgermeister hat also seine Amtsgeschäfte von zu Hause aus erledigt und die Akten der Gemeinde dabei in der Lade aufbewahrt. Quelle: SN