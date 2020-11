Raser nutzen Lockdown wieder: Verkehrslandesrat kündigt Aktion scharf an

Gleich mehrere eklatante Geschwindigkeitsübertretungen hat die Polizei am Dienstagabend festgestellt. Auch im ersten Lockdown im Frühjahr stieg die Zahl der massiven Tempobolzer an. Der Verkehrslandesrat will schon am Wochenende gegensteuern.

Dienstagabend haben Zivilstreifen der Landesverkehrsabteilung der Polizei drei rasante Lenker aus dem Verkehr gezogen. Auf der Köstendorfer Landesstraße beschleunigte ein Flachgauer seinen BMW auf 164 Stundenkilometer statt der erlaubten 100. Auf der Westautobahn bolzte der Lenker eines Mercedes mit 196 anstatt erlaubten 130 km/h dahin. Und auf der B311 im Pinzgau fuhr ein 22-Jähriger mit 159 statt 100 km/h. Alle drei wurden angezeigt. Auf Nachfrage bei der Polizei heißt es, dass ein Führerscheinentzugsverfahren eingeleitet wird. Das sei immer der Fall, ...