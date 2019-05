Rauchverbot: Salzburgs Gesundheitslandesrat fordert Kurswechsel der ÖVP

Nach dem Aus der Bundesregierung solle die die Partei "so schnell wie möglich" einem absoluten Rauchverbot in der Gastronomie zustimmen, fordert Christian Stöckl. Und er ist damit nicht der einzige ÖVP-Politiker.

881.692 Unterschriften zählte das Don't-smoke-Volksbegehren im Vorjahr österreichweit. Und dennoch: Die schwarz-blaue Bundesregierung hielt an der im Koalitionsvertrag fixierten Kehrtwende beim absoluten Rauchverbot fest, das ursprünglich am 1. Mai 2018 in Kraft treten hätte sollen: In der Gastronomie durfte also ...